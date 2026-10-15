“Immenso!”, messaggio dei tifosi per Politano: striscione sotto casa dopo l’errore

vedi letture

Un tifoso manifesta la propria vicinanza a Matteo Politano dopo l’errore nella sfida contro il Villarreal, con uno striscione comparso sotto casa.

Un messaggio di sostegno per Matteo Politano dopo la serata difficile contro il Villarreal. Sotto casa dell’esterno del Napoli è comparso uno striscione con una sola parola, "Immenso!", un gesto che va oltre le critiche per l’errore commesso durante la partita e testimonia la vicinanza di un tifoso al calciatore azzurro.

Politano, l’errore contro il Villarreal e la rimonta spagnola

L’episodio ha favorito il pareggio di Mikautadze, che ha riportato il risultato sull’1-1 e cambiato l’inerzia della gara. Appena tre minuti più tardi è arrivato il sorpasso firmato da Mourino, mentre nel finale del secondo tempo Oluwaseyi ha realizzato la rete del definitivo 3-1 per gli spagnoli. Una sequenza decisiva per l’esito della sfida, dopo la quale non sono mancate le critiche nei confronti di Politano, ma anche un segnale di incoraggiamento da parte di chi ha scelto di sostenerlo.