Prima pagina Italia fuori dai Mondiali 2026, la Gazzetta dello Sport: "Tutti a casa"

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Italia eliminata dai Mondiali 2026, la Gazzetta dello Sport: "Tutti a casa" – Terza volta di fila senza Mondiale

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di mercoledì 1 aprile 2026 è uno schiaffo. Titolo a caratteri cubitali, giallo su blu: "TUTTI A CASA". Il sottotitolo che taglia come un coltello: "Italia senza Mondiale per la terza volta di fila". Non c'è bisogno di aggiungere altro. Il giornale rosa racconta, in poche parole, una notte che resterà nella memoria dolorosa del calcio italiano. Per la terza volta di fila gli azzurri restano fuori dai Mondiali, giustiziati dalla Bosnia dopo i disastri con Svezia nel 2018 e Macedonia del Nord nel 2022.

Il commento affidato a Stefano Agresti è ancora più duro del titolone: "Un fallimento dietro l'altro e l'anno zero". La "Sveglia" di Luigi Garlando parla di "Terza Apocalisse". Non metafore, ma verdetti. Il calcio italiano è chiamato a rispondere di dodici anni di assenza dalla Coppa del Mondo — dal 24 giugno 2014, ultima partita azzurra in un Mondiale, a oggi. Cosa succede adesso? La Gazzetta lo dice con due parole, senza pietà: tutti a casa.