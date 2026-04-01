Prima pagina Italia salterà anche i Mondiali 2026, Corriere dello Sport "Tutti a casa!"

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Italia eliminata dai Mondiali 2026, il Corriere dello Sport: "Tutti a casa!" – Terzo fallimento consecutivo

"Tutti a casa!" con il punto esclamativo. Il Corriere dello Sport non usa mezzi termini nella prima pagina del 1° aprile 2026: titolone giallo su nero. Sopra, in rosso, il verdetto: "Terzo fallimento". Sotto, la sintesi brutale della serata: "In 10 e dopo una sofferenza inaudita, perdiamo ai rigori con la Bosnia (5-2)".

Il Corriere riassume la partita in pochi punti chirurgici, senza fronzoli: dopo il vantaggio con Kean è arrivata l'espulsione di Bastoni a fine primo tempo. Nella ripresa il pareggio dei padroni di casa, poi i supplementari e i calci di rigore. Gli errori di Esposito e Cristante condannano l'Italia. La prima pagina aggiunge un dettaglio che brucia: Kean e Dimarco avevano sprecato il possibile 2-0 nel secondo tempo, quando l'Italia era ancora in partita nonostante l'uomo in meno.

Il Corriere punta anche il dito sull'arbitro: "Disastroso l'arbitro Turpin", scrive in prima pagina. I commenti interni al giornale affidano la riflessione al direttore Ivan Zazzaroni ("Nessun alibi") e Alberto Polverosi ("Un dolore che resta dentro"): due linee editoriali diverse, un solo punto di arrivo — qualcosa di sistemico si è rotto e non basta cambiare il ct per aggiustarlo. Di seguito la prima pagina integrale