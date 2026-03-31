La Macedonia del Nord non va oltre il pari con l’Irlanda: Elmas sostituito nella ripresa
All’Aviva Stadium di Dublino termina senza reti l’amichevole internazionale tra Irlanda e Macedonia del Nord, un confronto che non va oltre lo 0-0. Le due nazionali, entrambe reduci dalle sconfitte nelle semifinali dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026, cercavano risposte dopo la recente delusione, ma la partita si è rivelata bloccata e con poche occasioni degne di nota. Ne è scaturito un match equilibrato ma privo di guizzi, in cui è mancata la qualità necessaria per spezzare l’equilibrio.
Elmas sostituto nella ripresa
Tra i protagonisti della gara c’era anche Eljif Elmas, schierato dal primo minuto dal commissario tecnico Goce Sedloski. Il centrocampista del Napoli ha agito da trequartista alle spalle della prima punta, restando in campo per 60 minuti prima di essere sostituito da Ramadani nella ripresa.
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