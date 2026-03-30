Lukaku non torna, Schira: "Dal Napoli niente ultimatum ed è in contatto con un dirigente"

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Mai stati imposti "aut aut" dal Napoli a Lukaku e ci sono stati contatti con un dirigente, segno che il dialogo tra le parti non si è mai interrotto

Romelu Lukaku non sarà a Castel Volturno domani. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, il centravanti belga è orientato a proseguire la propria riabilitazione in Belgio anche questa settimana, per via di un'infiammazione con presenza di liquido nel flessore dell'anca, in prossimità del tessuto cicatriziale. Big Rom sta lavorando con il kinesiterapista Lieven Maesschalck, lo stesso medico che ha seguito Kevin De Bruyne nel suo percorso di recupero, e vuole tornare in condizioni ottimali per contribuire al finale di stagione del Napoli e poi affrontare al meglio il Mondiale con la sua Nazionale.

Sul fronte del rapporto con il club, Schira smorza però le voci delle ultime ore precisando che non sarebbero mai state imposte scadenze ufficiali a Lukaku, smentendo il cosiddetto ultimatum fissato dalla SSC Napoli a martedì. Inoltre, ci sarebbero stati contatti con un dirigente del club anche nei giorni scorsi, segno che il dialogo tra le parti non si è mai interrotto del tutto. La situazione resta comunque delicata e bisognerà aspettare gli aggiornamenti nelle prossime ore.