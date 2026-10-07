McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva! Possibile convocazione per Napoli-Frosinone

Arriva la notizia tanto attesa in casa Napoli: Scott McTominay ha superato gli esami e ottenuto l'idoneità sportiva agonistica.

Scott McTominay può finalmente avvicinarsi al ritorno in campo. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista del Napoli ha completato gli esami medici programmati e ha ricevuto l'idoneità sportiva agonistica, passaggio indispensabile per poter riprendere regolarmente l'attività con i compagni. Lo scozzese era stato sottoposto lo scorso 8 settembre, presso lo Spire Manchester Hospital, a un intervento per risolvere una lieve aritmia benigna. Dopo il periodo di recupero e il lavoro personalizzato svolto anche negli ultimi giorni a Castel Volturno, è arrivato dunque il via libera atteso dal giocatore e dallo staff azzurro.

McTominay, possibile convocazione già contro il Frosinone

Il prossimo passaggio sarà il reinserimento progressivo nel gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri. McTominay dovrà recuperare gradualmente condizione atletica e ritmo partita dopo circa un mese lontano dalle gare ufficiali. Se le prossime sedute non evidenzieranno problemi, non è escluso che il centrocampista possa tornare nell'elenco dei convocati già per Napoli-Frosinone, in programma sabato sera al Maradona. Un recupero particolarmente importante per Allegri alla vigilia di un ciclo molto intenso di partite tra Serie A e Champions League.