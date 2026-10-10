Prima pagina McTominay recuperato! Il Mattino: "Torna e guarda alla Champions"

Scott McTominay ha recuperato dopo l'ablazione di inizio settembre. Oggi sarà in panchina, forse titolare già col Villarreal in Champions League.

"McTominay torna e guarda alla Champions". E' questo il titolo scelto a Il Mattino per la prima pagina di oggi. Il centrocampista scozzese è recuperato già per Napoli-Frosinone di stasera, come preannunciato da Massimiliano Allegri, che tra l'altro ha fatto sapere che farà 20-30 minuti in campo.