Milan, tre giocatori al lavoro con un giorno di anticipo: un difensore in dubbio per Napoli

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La ripresa ufficiale degli allenamenti, prevista dal tecnico Massimiliano Allegri, è fissata per domani, ma tre calciatori hanno deciso di lavorare comunque oggi.

A Milanello si è svolta oggi una sessione di allenamento anticipata per alcuni giocatori del Milan. La ripresa ufficiale degli allenamenti, prevista dal tecnico Massimiliano Allegri, è fissata per domani, ma tre calciatori hanno deciso di lavorare comunque oggi. Si tratta di Santiago Gimenez, Niclas Fullkrug e di Matteo Gabbia (costretto a saltare la Nazionale per infortunio, resta in dubbio per la gara con il Napoli) che hanno anticipato di un giorno il lavoro rispetto ai compagni.

Verso il match con il Napoli

I tre calciatori, secondo quanto raccolto da TMW, si preparano così in vista della partita contro gli azzurri, in programma lunedì 6 aprile alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. L’anticipo di allenamento testimonia l’impegno dei giocatori nel cercare di recuperare la condizione ottimale e mettersi a disposizione di Allegri per la sfida di campionato.