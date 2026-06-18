Mondiali, record e leggende: da Maradona a Mbappé, la storia della Coppa del Mondo

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Siamo giunti alla 23esima edizione di Coppa del Mondo, un evento che nel 2030 festeggerà i suoi 100 anni. Attualmente, ci sono diverse Nazionali al top delle favorite, con Spagna e Francia che dominano le quote Mondiali 2026 del palinsesto Antepost, l’Inghilterra che è al terzo posto, più Argentina, Brasile e Portogallo che partono da underdog ma che restano salde nella top 6. Tra gli outsider più in forma ci sono anche Olanda e Norvegia.

Ecco la storia della Coppa del Mondo raccontata attraverso le curiosità statistiche dei protagonisti e delle squadre più forti mai scese in campo.



Pozzo, l’Italia, il Brasile e l’Olanda tra record positivi e negativi



Italia e Brasile sono le uniche due Nazionali riuscite a difendere il titolo mondiale: gli Azzurri nel 1934 e 1938, i Verdeoro nel 1958 e 1962.

Soltanto Vittorio Pozzo è stato l’allenatore che ha alzato al cielo per due volte una Coppa del Mondo, un record che mette l’allenatore italiano ancora al top dopo quasi 90 anni.

L’Olanda detiene invece un primato amaro: tre finali disputate, nel 1974, 1978 e 2010, e nessuna Coppa del Mondo sollevata.

Triplette Mondiali del terzo millennio: ora siamo a 10

La pagina Instagram di Fantamasterapp ha postato le 9 triplette realizzate ai Mondiali dal 2000 a oggi, il primo a inaugurare questa speciale classifica è stato il portoghese Pauleta al Mondiale 2002 con un tris contro la Polonia.

Anche Klose segnò una tripletta nel 2002 contro l’Arabia Saudita, un bottino prezioso, che avrebbe lanciato l’attaccante tedesco verso un record assoluto che sveleremo nel prossimo paragrafo. Nel 2010 Higuain è stato protagonista di una tripletta contro la Corea del Sud, nel 2014 Shaqiri in Svizzera - Honduras, nello stesso Mondiale ancora un tedesco, Thomas Muller ha siglato una tripletta contro il Portogallo.

Al Mondiale di Russia l’inglese Kane ha segnato tre gol nel match contro il Panama, insieme a Cristiano Ronaldo contro la Spagna, mentre nel 2022 Gonçalo Ramos e poi Mbappe in finale è stato protagonista con una tripletta a testa. Con il Mondiale 2026 già iniziato, l’elenco si è aggiornato: Lionel Messi ha firmato una tripletta contro l’Algeria, portando a dieci le triplette mondiali del nuovo millennio.

Messi e Mbappe per superare il record di Miroslav Klose

Nel 2014 Klose vinse il Mondiale con la Germania e chiuse la sua carriera in Nazionale con 16 gol ai Mondiali, superando il precedente record di Ronaldo il Fenomeno a quota 15. Il Mondiale 2026 ha però già aggiornato la classifica: Lionel Messi ha raggiunto quota 16, eguagliando Klose in vetta, mentre Kylian Mbappé è salito a 14 reti, agganciando Gerd Müller e mettendo nel mirino Ronaldo e lo stesso Klose.

Resta intatto invece il record di Just Fontaine: 13 gol in 6 partite nel Mondiale 1958, la miglior prestazione realizzativa mai registrata in una singola edizione.

Maradona

Il rating all time del sito Sofascore ha aggiudicato al Pibe de Oro il punteggio massimo per il Mondiale del 1986: 9. Nella seconda vittoria Mondiale dell’Argentina, Diego realizzò 5 gol e 5 assist in 7 gare, compresi i due gol entrati nella leggenda contro l’Inghilterra: la “Mano de Dios” e il “Gol del Secolo”. Guardando alla classifica storica Lionel Messi è nono, al secondo posto c’è l’olandese Johan Cruijff con un punteggio di 8.9, mentre al terzo posto c’è Eusebio con 8.88, punteggio assegnato per il Mondiale del 1966.

La classifica Sofascore riguarda le edizioni dal 1966 in poi, cioè il periodo per cui sono disponibili dati dettagliati. Se invece si allarga il discorso alla storia complessiva del Mondiale, il confronto diventa inevitabilmente più soggettivo: Maradona e Messi restano due dei nomi più alti di sempre, insieme a Pelé, Ronaldo, Cruijff, Beckenbauer e agli altri giganti della competizione.