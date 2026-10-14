Tensione Allegri-De Bruyne: Sky svela il retroscena e la rabbia del tecnico

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Modugno svela la tensione tra Allegri e De Bruyne durante Villarreal-Napoli: il belga avrebbe ignorato le indicazioni del tecnico.

Momenti di tensione tra Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne durante Villarreal-Napoli, sfida di Champions League terminata 3-1 per gli spagnoli. A raccontare quanto accaduto in campo è stato Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, che ha svelato un diverbio tra l'allenatore azzurro e il centrocampista belga legato alla posizione da occupare durante la partita. Allegri avrebbe chiesto ripetutamente a De Bruyne di abbassarsi e giocare maggiormente in mezzo al campo, per aiutare la squadra nella gestione del possesso e nei momenti di difficoltà. Il belga, però, avrebbe inizialmente ignorato le indicazioni del tecnico, preferendo rimanere nella sua posizione abituale sulla trequarti. Una situazione che avrebbe provocato una forte reazione di Allegri, già alle prese con le difficoltà tattiche della squadra.

Allegri-De Bruyne, Modugno svela il retroscena

Nel corso del suo intervento a Sky Sport, Francesco Modugno ha ricostruito quanto accaduto tra Allegri e De Bruyne durante la sfida contro il Villarreal: “De Bruyne vuole restarci in quella sua comfort zone, in quel suo spazio sulla trequarti. In quella che è il suo pensiero, il suo calcio. Ieri le continue sollecitazioni di Massimiliano Allegri che gli chiedeva di stare più in mezzo al campo. De Bruyne per talento e capacità di muovere la palla in mezzo al campo avrebbe potuto aiutare il Napoli a gestire il momento. De Bruyne è stato indifferente ad ogni tipo di indicazione di Allegri che si è arrabbiato tanto”. Secondo il giornalista, la tensione sarebbe stata tale da far valutare all'allenatore anche una possibile sostituzione del belga, prima che il giocatore modificasse la propria posizione: “Nella sua testa Allegri potrebbe aver anche pensato di cambiarlo, poi a fine primo tempo De Bruyne ha dovuto capire e si è rimesso al centro da play. In quel momento c’è stata però una mancanza di sensibilità di De Bruyne, sono mancati equilibri e gerarchie. È accaduto qualcosa che ad Allegri non è piaciuto”. Un episodio che, secondo la ricostruzione di Modugno, evidenzia le difficoltà di intesa tattica tra il tecnico e il centrocampista, in un momento particolarmente delicato della stagione azzurra.