Tuttonapoli Champions? Allegri: “Serve un filotto”. Ma il dato sulle vittorie consecutive è impietoso

Il Napoli ha segnato appena 19 gol nelle prime 13 giornate: è il peggior rendimento offensivo dalla stagione 2009/10.

L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa dopo il pareggio contro il Sassuolo, ha risposto così alla domanda sulle possibilità degli azzurri di chiudere il campionato tra le prime quattro: “È inutile stare a dire la percentuale. Intanto oggi bisogna essere arrabbiati, bisogna preparare bene la partita di Lecce e poi vedremo. È normale che ad oggi non abbiamo fatto ancora due vittorie di seguito. È normale che bisogna fare un filotto di vittorie per cercare di riavvicinarsi”.

Allegri, due vittorie consecutive in Serie A mancano da marzo

A rendere ancora più significativo il riferimento del tecnico livornese alla mancanza di continuità è un dato statistico che riguarda anche la sua precedente esperienza sulla panchina del Milan. Allegri, infatti, non conquista due vittorie consecutive nel massimo campionato italiano dallo scorso marzo, quando i rossoneri superarono la Cremonese per 2-0 e l'Inter per 1-0. Un digiuno che dura ormai da circa otto mesi.