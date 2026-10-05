Verso Napoli-Frosinone, Allegri recupera almeno due azzurri. E altri due sono in dubbio
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Aurelio De Laurentiis ha fatto visita al Napoli a Castel Volturno, salutando Allegri, Manna e la dirigenza.
In vista del Frosinone, Allegri dovrà fare i conti anche con il rientro tardivo degli ultimi nazionali. Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini si esprime così ai microfoni dell'emittente satellirare: "Tornano alcuni nazionali, gli ultimi Lobotka e Gilmour. Il reparto è già in difficoltà, in più loro avranno solo due giorni per preparare la partita col Frosinone.
Recuperano gli infortunati: Meret, Spinazzola e, probabilmente, Marianucci. Ni Anguissa, per non dire no. E' una squadra che prende forma e dimensione, vedremo che formazione schiererà Allegri anche in virtù degli infortuni, in particolare quello di Favasuli, che ne avrà almeno per un mese e mezzo".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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