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Napoli-Frosinone, i convocati di Allegri: torna McTominay, prima chiamata per Milton Pereyra
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Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Frosinone. Ci sono McTominay e Beukema, prima chiamata per il giovane Milton Pereyra.
Il Napoli ha comunicato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Frosinone, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Tra le buone notizie spiccano i rientri di Scott McTominay e Beukema, mentre figura nell'elenco anche Milton Pereyra, aggregato dalla Primavera. Regolarmente convocato anche Politano, nonostante le sue condizioni siano state da valutare nelle ultime ore.
Napoli-Frosinone, la lista completa dei convocati
Sono 21 i calciatori scelti da Allegri per il match: Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Milton Pereyra, Neres, Politano, Rrahmani, Spinazzola.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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