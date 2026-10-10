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Napoli-Frosinone, i convocati di Allegri: torna McTominay, prima chiamata per Milton Pereyra

Napoli-Frosinone, i convocati di Allegri: torna McTominay, prima chiamata per Milton PereyraTuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 12:32Notizie
di Pierpaolo Matrone
Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Frosinone. Ci sono McTominay e Beukema, prima chiamata per il giovane Milton Pereyra.

Il Napoli ha comunicato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Frosinone, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Tra le buone notizie spiccano i rientri di Scott McTominay e Beukema, mentre figura nell'elenco anche Milton Pereyra, aggregato dalla Primavera. Regolarmente convocato anche Politano, nonostante le sue condizioni siano state da valutare nelle ultime ore.

Napoli-Frosinone, la lista completa dei convocati

Sono 21 i calciatori scelti da Allegri per il match: Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Milton Pereyra, Neres, Politano, Rrahmani, Spinazzola.