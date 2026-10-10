Ufficiale Napoli-Frosinone, i convocati di Allegri: torna McTominay, prima chiamata per Milton Pereyra

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Oggi alle 12:32 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Frosinone. Ci sono McTominay e Beukema, prima chiamata per il giovane Milton Pereyra.