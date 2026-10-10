Prima pagina

Verso Napoli-Frosinone, Il Roma: "Il Maradona vuole i tre punti"

Verso Napoli-Frosinone, Il Roma: "Il Maradona vuole i tre punti"
Oggi alle 09:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli torna al Maradona alla ripresa del campionato, dove attende il Frosinone, rivelazione della prima parte di stagione. Il Roma oggi in edicola dedica spazio al match in prima pagina e titola: "Il Maradona vuole i tre punti".