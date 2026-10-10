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Verso Napoli-Frosinone, Il Roma: "Il Maradona vuole i tre punti"
Il Napoli torna al Maradona alla ripresa del campionato, dove attende il Frosinone, rivelazione della prima parte di stagione. Il Roma oggi in edicola dedica spazio al match in prima pagina e titola: "Il Maradona vuole i tre punti".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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Prima paginaOggi Napoli-Frosinone, La Gazzetta dello Sport: "La partita ribaltata di Allegri e Alvini"
Copertina Lobotka non ci sta: “4 gare in 17 giorni, ora 9 ravvicinate! E’ massacrante, Slovacchia ha pochi giocatori ma sono umano…” di Antonio Noto
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