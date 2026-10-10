Prima pagina Oggi Napoli-Frosinone, La Gazzetta dello Sport: "La partita ribaltata di Allegri e Alvini"

"Rieccoli!". E' questo il titolo d'apertura oggi in edicola. Il riferimento è chiaramente alla ripresa del campionato

"Rieccoli!". E' questo il titolo d'apertura de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il riferimento è chiaramente alla ripresa del campionato, a quasi tre settimane di distanza dall'ultima partita. Aggiungendo poi su Napoli-Frosinone, in programma stasera al Maradona: "La partita ribaltata di Allegri e Alvini. Storie di toscani (e tridenti)".