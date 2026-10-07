Napoli-Frosinone, settore ospiti verso il tutto esaurito: aumentata la capienza al Maradona

Cresce l'attesa per Napoli-Frosinone di sabato. Vista la grande richiesta dei tifosi giallazzurri, sarà aperta anche la restante parte del settore ospiti.

Si prepara una presenza importante di tifosi del Frosinone al Maradona per la sfida contro il Napoli, in programma sabato 10 ottobre. Il ritmo sostenuto della prevendita ha infatti portato alla decisione di aumentare sensibilmente la disponibilità di posti destinati ai sostenitori giallazzurri. Sarà aperta anche la parte del settore ospiti che inizialmente risultava chiusa su TicketOne, portando così la capienza complessiva a 2.482 tagliandi.

Già venduti 1.305 biglietti ai tifosi del Frosinone

La risposta della tifoseria ciociara è stata finora significativa. Sono già 1.305 i biglietti acquistati per la trasferta di Napoli, con la quota dei mille tagliandi superata rapidamente e ancora diversi giorni a disposizione per incrementare il dato. Il settore ospiti del Maradona si prepara dunque a presentare un colpo d'occhio importante per una gara delicata anche sul piano sportivo: gli azzurri di Massimiliano Allegri ripartiranno proprio dal Frosinone dopo la lunga sosta dedicata alle nazionali.