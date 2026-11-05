Ultim'ora Napoli in ritiro? Presa la decisione in vista della sfida alla Lazio

Il Napoli prova a fare quadrato nel momento più complicato della stagione. Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il Porto, il club azzurro ha deciso di mandare la squadra in ritiro a partire da domani, venerdì, per preparare al meglio la delicatissima sfida di domenica al Maradona contro la Lazio capolista.

Azzurri in ritiro da venerdì: vietato sbagliare contro la capolista

A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schira, secondo cui la decisione è ormai presa. Una scelta che testimonia la volontà di ritrovare concentrazione e compattezza in vista di un appuntamento che assume un'importanza enorme per il futuro della stagione.

Per Massimiliano Allegri sarà una partita da affrontare come una vera e propria finale, come sottolineato dallo stesso allenatore. I numeri fotografano una crisi sempre più profonda: sette sconfitte nelle prime quattordici partite tra Serie A e Champions League. Un bilancio pesantissimo che rende la sfida contro la Lazio un banco di prova fondamentale per gli azzurri.