Napoli-Roma, i giallorossi non vincono a Fuorigrotta da 6 anni: i precedenti

Alle 18 Napoli e Roma si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona nel Derby del Sole, valevole per la 34ª giornata di Serie A.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 18 Napoli e Roma si affrontano allo Stadio Diego Armando Maradona nel Derby del Sole, valevole per la 34ª giornata di Serie A.

I precedenti. Sono 153 i precedenti in Serie A tra Roma e Napoli, con 53 successi giallorossi, 52 pareggi e 48 vittorie azzurre. In casa del Napoli gli incroci sono 76, con 19 successi esterni, 23 pareggi e 34 affermazioni interne. La Roma non vince all’ex San Paolo dal 3 marzo 2018, 2-4, poi 2 pareggi e 3 sconfitte.