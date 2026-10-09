Occhio ai precedenti: c'è un dato preoccupante contro il Frosinone

Sono sette i precedenti ufficiali a Napoli tra le due squadre. Il bilancio vede tre vittorie partenopee, l’ultima delle quali per 4-0 in Serie A nella stagione 2018/19, e tre pareggi, con l’ultimo per 2-2 sempre in campionato nel 2023/24. A completare il quadro c’è un solo successo dei ciociari, il netto 0-4 in Coppa Italia nella stagione 2023/24, una serata che gli azzurri ricordano come una delle più amare. Il Frosinone, dunque, non è un avversario inedito per il Maradona e ha già dimostrato di poter lasciare il segno su questo campo.

Il Maradona non è più un fortino

Il dato che più preoccupa Allegri riguarda l’ultimo anno. Il Napoli è stato sconfitto in quattro delle ultime sette gare ufficiali giocate al Maradona tra la scorsa e l’attuale stagione, con un bilancio rimanente di tre vittorie. Numeri che raccontano un rendimento casalingo ben lontano da quello di un tempo, e che rendono ancora più importante il successo di sabato sera. Davanti al primo sold-out della stagione, gli azzurri sono chiamati a ritrovare il fattore campo e a dare un segnale forte, evitando di ripetere gli errori delle ultime uscite interne.