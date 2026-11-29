Posticipo 13ª giornata, Tuttosport: "Juve, Como va?"
“Juve, Como va?”. È il titolo calcistico principale dell'edizione odierna di Tuttosport, domenica 29 novembre 2026. Il quotidiano torinese presenta la sfida tra Como e Juventus, con Luciano Spalletti alla ricerca di conferme dopo le vittorie contro Venezia e Omonia. Spazio anche alla sconfitta del Torino contro la Lazio per 2-1 e alle polemiche per un calcio di rigore non concesso ai granata per un intervento di Doekhi su Adams.
Tuttosport, poker dell'Inter e tripletta di Bobcek
“Lautaro-Thuram, non è pazza Inter”, titola il quotidiano in riferimento al successo per 4-0 dei nerazzurri contro il Genoa. Spazio anche alla tripletta di Bobcek nel 3-0 del Frosinone contro il Parma. In apertura, invece, la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna: “Vamos Italia!”. Di seguito la prima pagina integrale.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro