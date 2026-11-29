Prima pagina Posticipo 13ª giornata, Tuttosport: "Juve, Como va?"

Tuttosport apre con la finale di Coppa Davis, Como-Juventus e le polemiche arbitrali dopo Torino-Lazio.

“Juve, Como va?”. È il titolo calcistico principale dell'edizione odierna di Tuttosport, domenica 29 novembre 2026. Il quotidiano torinese presenta la sfida tra Como e Juventus, con Luciano Spalletti alla ricerca di conferme dopo le vittorie contro Venezia e Omonia. Spazio anche alla sconfitta del Torino contro la Lazio per 2-1 e alle polemiche per un calcio di rigore non concesso ai granata per un intervento di Doekhi su Adams.

Tuttosport, poker dell'Inter e tripletta di Bobcek

“Lautaro-Thuram, non è pazza Inter”, titola il quotidiano in riferimento al successo per 4-0 dei nerazzurri contro il Genoa. Spazio anche alla tripletta di Bobcek nel 3-0 del Frosinone contro il Parma. In apertura, invece, la finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna: “Vamos Italia!”. Di seguito la prima pagina integrale.