Prima pagina Lotta Scudetto, la Gazzetta dello Sport: “L'Inter morde”. Gattuso senza freni

La Gazzetta celebra il poker dell'Inter contro il Genoa e la Lazio di Gattuso. Nessun titolo dedicato al Napoli.

“L'Inter morde”. È il titolo principale dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, domenica 29 novembre 2026. Il quotidiano sportivo celebra il successo per 4-0 dei nerazzurri contro il Genoa, trascinati da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, autore di una doppietta. La formazione di Cristian Chivu resta a tre punti dalla Lazio capolista, vittoriosa per 2-1 sul campo del Torino. Spazio anche alle dichiarazioni di Gennaro Gattuso: “Non ero un incapace?”.

Gazzetta, spazio a Como-Juventus e alla finale di Coppa Davis

“Il bello di Cesc e Luciano”, titola la rosea presentando la sfida tra il Como di Fabregas e la Juventus di Spalletti. Nessun richiamo specifico in prima pagina per il Napoli, impegnato alle ore 15 contro il Sassuolo e attualmente nono in classifica con 18 punti. Nella parte alta della copertina spazio alla finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna: “Tutti contro Alcaraz”. Di seguito la prima pagina integrale.