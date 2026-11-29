Prima pagina Oggi Sassuolo-Napoli, Il Mattino: “Tridente con Lang per la svolta”

Il Mattino apre con Sassuolo-Napoli: Lang protagonista del tridente offensivo, Allegri cerca continuità.

“Tridente con Lang per la svolta”. È il titolo dedicato al Napoli in prima pagina dall'edizione odierna de Il Mattino, domenica 29 novembre 2026. Il quotidiano partenopeo apre le pagine sportive con la sfida degli azzurri contro il Sassuolo, in programma alle ore 15 al Mapei Stadium. In primo piano Noah Lang, reduce dal gol realizzato contro il Manchester City in Champions League e pronto a recitare un ruolo da protagonista nel tridente offensivo di Massimiliano Allegri.

Il Mattino: “Ora l'obiettivo è la continuità”

Il quotidiano dedica spazio anche all'editoriale intitolato “Ora l'obiettivo è la continuità”. Il Napoli è chiamato a confermare la buona prestazione offerta a Manchester e a dare seguito alla vittoria conquistata in campionato contro il Torino. La trasferta in Emilia rappresenta un appuntamento importante per proseguire il cammino di risalita in classifica degli azzurri. Di seguito la prima pagina integrale.