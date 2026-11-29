Prima pagina Operazione rimonta, Il Roma: “Napoli, è l'ora del filotto”

Il Roma presenta Sassuolo-Napoli: Allegri punta alla seconda vittoria consecutiva in campionato per risalire la classifica.

“Napoli, è l'ora del filotto”. È il titolo dedicato agli azzurri sulla prima pagina del quotidiano Il Roma di oggi domenica 29 novembre 2026. Il giornale partenopeo presenta la sfida contro il Sassuolo, in programma alle ore 15 al Mapei Stadium, concentrandosi sulla necessità della formazione di Massimiliano Allegri di dare continuità ai risultati positivi ottenuti negli ultimi due impegni tra campionato e Champions League.

Roma: “A Reggio Emilia Allegri punta alla seconda vittoria di fila”

L'obiettivo del Napoli è conquistare il secondo successo consecutivo in Serie A, dopo quello ottenuto contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri, reduci anche dal pareggio sul campo del Manchester City, hanno l'occasione di proseguire la risalita in classifica contro un Sassuolo in difficoltà, reduce da sei sconfitte consecutive in campionato. Di seguito la prima pagina integrale.