Ufficiale
Radio Crc non sarà più radio partner della SSC Napoli: l'annuncio in diretta
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Nella prossima stagione, Radio CRC non sarà più l’emittente radio partner ufficiale dell’SSC Napoli. Il rapporto tra le parti si concluderà il 30 giugno, data che segna la fine del biennio di collaborazione con il club azzurro. La notizia chiude così un ciclo iniziato due stagioni fa, durante il quale l’emittente ha affiancato la società partenopea nella comunicazione e nella copertura giornalistica delle attività della squadra.
Napoli-Radio Crc, addio dopo due anni
In diretta, ieri, il direttore Umberto Russo ha spiegato la conclusione del rapporto, sottolineando come il 30 giugno segni la fine naturale del contratto biennale con la SSC Napoli. Il direttore ha evidenziato che dal primo luglio l’emittente non ricoprirà più il ruolo di radio partner del club.
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