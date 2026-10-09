Raimondo, recupero a sorpresa o forfait? C'è la notizia per Napoli

Raimondo recupera per il Napoli per la gara di domani. Il trio alle spalle dell’attaccante slovacco vive sul ballottaggio tra Fini e Ghedjemis, con quest’ultimo che spera di mantenere la maglia da titolare. Le due soluzioni offrono caratteristiche diverse: Fini garantisce più equilibrio, mentre Ghedjemis porta più fantasia e opzioni offensive.

Il ballottaggio sulla trequarti e le scelte in difesa

A centrocampo Calò e Masini restano inamovibili, davanti a una difesa che vedrà Calvani titolare. Resta da decidere, invece, l’altra maglia da centrale, con Monterisi e Cittadini in lotta per un posto. Alvini scioglierà i dubbi nelle ultime ore, consapevole che servirà una gara di grande ordine e personalità per mettere in difficoltà un Napoli che si presenta con assetto rinnovato e il pubblico del primo sold-out stagionale.