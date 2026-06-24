La risoluzione con il Milan slitta per Allegri, non per Corradi: accordo trovato

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Bernardo Corradi si avvicina sempre di più alla panchina della Sampdoria. L’ex collaboratore tecnico di Allegri ha raggiunto l’accordo con il Milan

Bernardo Corradi è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Sampdoria. Da giorni il club blucerchiato ha individuato nell’ex attaccante il profilo sul quale puntare per la prossima stagione, una scelta che non ha però convinto una parte della tifoseria, tanto da provocare le prime contestazioni a Bogliasco.

Bernardi, accordo con il Milan per la risoluzione

Le proteste non hanno modificato i piani della società. Secondo quanto trapela dalla Liguria, Corradi, che nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri, ha raggiunto l’accordo con il Milan per la risoluzione del proprio contratto ed è quindi libero di iniziare una nuova avventura professionale. Una situazione differente rispetto a quella di Allegri, che non ha ancora risolto il proprio rapporto con il club rossonero e, di conseguenza, non può essere annunciato dal Napoli. Corradi, invece, ha già completato questo passaggio e si avvicina sempre più concretamente alla panchina della Sampdoria.