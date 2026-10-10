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Romano-Juventus, Tuttosport intervista ds Cagliari: "A gennaio no. Dopo..."

Romano-Juventus, Tuttosport intervista ds Cagliari: "A gennaio no. Dopo..."
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
Parole accompagnate anche dal seguente titolo: "Il ds del Cagliari aspetta la Juve. Il suo gioiello anche"

Tuttosport oggi in edicola propone un'intervista al direttore sportivo del Cagliari Accardi: "Romano a gennaio no. Dopo…", le parole del ds rossoblù riportate in prima pagina. Accompagnate dal seguente titolo: "Il ds del Cagliari aspetta la Juve. Il suo gioiello anche". In taglio alto spazio a Inter-Parma di oggi: "Chivu, occhio a Gila".