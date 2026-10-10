Prima pagina
Romano-Juventus, Tuttosport intervista ds Cagliari: "A gennaio no. Dopo..."
Parole accompagnate anche dal seguente titolo: "Il ds del Cagliari aspetta la Juve. Il suo gioiello anche"
Tuttosport oggi in edicola propone un'intervista al direttore sportivo del Cagliari Accardi: "Romano a gennaio no. Dopo…", le parole del ds rossoblù riportate in prima pagina. Accompagnate dal seguente titolo: "Il ds del Cagliari aspetta la Juve. Il suo gioiello anche". In taglio alto spazio a Inter-Parma di oggi: "Chivu, occhio a Gila".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Notizie
Prima paginaOggi Napoli-Frosinone, La Gazzetta dello Sport: "La partita ribaltata di Allegri e Alvini"
Copertina Lobotka non ci sta: “4 gare in 17 giorni, ora 9 ravvicinate! E’ massacrante, Slovacchia ha pochi giocatori ma sono umano…” di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
10 ott 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Frosinone
In primo piano
Antonio NotoTuttonapoliHojlund, i numeri non mentono! Nel Napoli troppo isolato, con la Danimarca XG 4 volte superiori
Francesco CarboneTuttonapoli“Questo stile di gioco mi si addice di più”, De Bruyne chiaro: Allegri recepirà il messaggio?
Daniele RodiaTuttonapoliDi Lorenzo, l'abdicazione silenziosa: Kayode gli ha preso la fascia destra dell'Italia
Pierpaolo MatroneMonte ingaggi Serie A, Napoli sul podio! Solo Juventus e Inter pagano stipendi più alti
Pierpaolo MatroneCentro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com