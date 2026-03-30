"Sarà come non essere mai andato via": Demme tornerà a Napoli per l'amichevole di Legends
Si arricchisce il parterre dell’amichevole delle Napoli Legends, in programma il 26 maggio allo stadio Maradona. Al match benefico, organizzato a sostegno del carcere minorile di Nisida, prenderanno parte anche Diego Demme e Alessandro Renica.
Due presenze che si aggiungono a una lista già ricca di nomi importanti: da Ezequiel Lavezzi a Lorenzo Insigne, fino a Dries Mertens e tanti altri protagonisti della storia azzurra. I biglietti per l’evento sono disponibili al prezzo popolare di 6 euro sulla piattaforma Etes.it.
Dai canali ufficiali delle Napoli Legends arrivano anche le prime dichiarazioni dei protagonisti. Demme ha commentato con entusiasmo: “Torno a casa per una sera per una giusta causa, sarà come non essere mai andato via”.
Sulla stessa linea Renica: “Torno a casa per riabbracciarvi, come in quel minuto 119 che non mi ha mai lasciato”.
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