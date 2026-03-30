"Sarà come non essere mai andato via": Demme tornerà a Napoli per l'amichevole di Legends

"Sarà come non essere mai andato via": Demme tornerà a Napoli per l'amichevole di LegendsTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Notizie
di Arturo Minervini
Si arricchisce il parterre dell’amichevole delle Napoli Legends, in programma il 26 maggio allo stadio Maradona.

Si arricchisce il parterre dell’amichevole delle Napoli Legends, in programma il 26 maggio allo stadio Maradona. Al match benefico, organizzato a sostegno del carcere minorile di Nisida, prenderanno parte anche Diego Demme e Alessandro Renica.

Due presenze che si aggiungono a una lista già ricca di nomi importanti: da Ezequiel Lavezzi a Lorenzo Insigne, fino a Dries Mertens e tanti altri protagonisti della storia azzurra. I biglietti per l’evento sono disponibili al prezzo popolare di 6 euro sulla piattaforma Etes.it.

Dai canali ufficiali delle Napoli Legends arrivano anche le prime dichiarazioni dei protagonisti. Demme ha commentato con entusiasmo: “Torno a casa per una sera per una giusta causa, sarà come non essere mai andato via”.

Sulla stessa linea Renica: “Torno a casa per riabbracciarvi, come in quel minuto 119 che non mi ha mai lasciato”.