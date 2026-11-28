Non solo il settore ospiti sold-out: a Reggio Emilia mezzo stadio sarà azzurro

Il Napoli potrà contare sul sostegno di circa seimila tifosi nella trasferta contro il Sassuolo: già esauriti tutti i biglietti del settore ospiti.

Il Mapei Stadium si prepara a tingersi d'azzurro. In occasione della sfida di domani pomeriggio contro il Sassuolo, il Napoli potrà contare sul sostegno di circa 6mila tifosi partenopei. Sono già stati acquistati tutti i quattromila biglietti messi a disposizione nel settore ospiti, ma l'assenza di restrizioni nella vendita dei tagliandi consentirà a numerosi sostenitori azzurri di assistere alla partita anche dagli altri settori dell'impianto di Reggio Emilia.

Sassuolo-Napoli, cresce l'entusiasmo della tifoseria azzurra

Il successo contro il Torino e l'incoraggiante prestazione contro il Manchester City hanno contribuito a riaccendere l'entusiasmo della piazza partenopea. Un segnale importante era arrivato già martedì sera all'Etihad Stadium, dove i 1.900 tifosi napoletani avevano applaudito la squadra al termine del 2-2. Indicativo anche il riavvicinamento tra Noa Lang e la tifoseria, con l'olandese che aveva festeggiato il gol del momentaneo vantaggio proprio sotto il settore ospiti.