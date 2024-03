UFFICIALE - Italia, si ferma Lucca: risentimento muscolare. Il comunicato

La punta della formazione friulana infatti ha riscontrato un problema alla coscia destra.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per Luciano Spalletti. Dopo il successo contro il Venezuela a Miami, la Nazionale italiana scenderà in campo questa sera alle 21, ora italiana, a New York contro l'Ecuador. Il commissario tecnico azzurro però non dovrebbe avere a disposizione Lorenzo Lucca per il match di oggi a causa di un infortunio rimediato dall'attaccante dell'Udinese in questi giorni. Per non rischiare l'allenatore non dovrebbe schierarlo per il test in vista dei prossimi campionati europei che si giocheranno in Germania nel 2024.

Il comunicato della FIGC

La punta della formazione friulana infatti ha riscontrato un problema alla coscia destra. Questo il comunicato diramato dalla Federazione: "Nel gruppo Azzurro ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca, le cui condizioni in vista della gara verranno valutate nel pomeriggio di oggi".

La situazione dell'attaccante

Lucca infatti non dovrebbe essere a disposizione per la sfida di oggi ma non dovrebbe essere nulla di grave. Il giocatore potrebbe essere a disposizione per il match contro il Sassuolo che disputerà il 1° aprile con la sua Udinese una volta che il campionato riprenderà mentre oggi in campo potrebbero partire dal primo minuto Raspadori come centravanti con Zaniolo e Pellegrini a sostegno sulle fasce laterali.