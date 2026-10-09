Ufficiale Venezia-Napoli, info settore ospiti: prezzo biglietto e dettagli

Il Venezia FC ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per Venezia-Napoli, in programma sabato 17 ottobre alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo. In ottemperanza alle disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per tutti i settori, ad eccezione del Settore Ospiti, sarà riservata ai residenti in tutte le regioni d’Italia, con esclusione della Campania. Potranno acquistare esclusivamente i possessori della Venezia FC Supporters Card, sottoscritta in data antecedente al 1° ottobre 2026. Una restrizione che riguarda dunque l’intero impianto lagunare, con la sola eccezione dello spazio destinato ai sostenitori azzurri.

Settore Ospiti: tessera di fidelizzazione e prezzo

Per i residenti nella Regione Campania, la vendita sarà consentita esclusivamente per il Settore Ospiti, purché in possesso della tessera di fidelizzazione della SSC Napoli. Il prezzo del biglietto per il Settore Ospiti è di 45 euro per l’intero, a cui si aggiungono i diritti di prevendita. I tifosi partenopei che intendono seguire la squadra a Venezia dovranno quindi verificare per tempo di avere la tessera in regola. Una trasferta che arriva dopo la sfida di Champions League con il Bodo/Glimt e che si inserisce nel tour de force degli azzurri, chiamati a dare continuità ai risultati anche lontano dal Maradona.