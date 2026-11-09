Abbraccio tra Allegri e Gattuso: il gesto negli spogliatoi diventa virale

Abbraccio tra Allegri e Gattuso: il gesto negli spogliatoi diventa viraleTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:30Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Un rapporto di amicizia e stima reciproca che va oltre la rivalità sportiva

Un rapporto di amicizia e stima reciproca che va oltre la rivalità sportiva. Il Corriere dello Sport racconta il legame tra Massimiliano Allegri e Gennaro Gattuso, protagonisti di un momento particolare prima di Napoli-Lazio, sfida terminata 1-1 allo stadio Maradona.

Dopo le parole di apprezzamento rivolte alla vigilia dall'allenatore biancoceleste al collega azzurro, i due tecnici si sono ritrovati negli spogliatoi pochi minuti prima del fischio d'inizio, scambiandosi un caloroso abbraccio.

Allegri e Gattuso, grande intesa prima della partita: il video conquista i social

A catturare l'attenzione è stato soprattutto un gesto affettuoso di Gattuso, immortalato in un filmato rapidamente diventato virale sui social. Come sottolinea il quotidiano, il video mostra l'allenatore della Lazio mentre accarezza la testa di Allegri, a testimonianza della confidenza tra i due.

Avversari per novanta minuti, ma uniti da un rapporto personale molto stretto, i due allenatori hanno così regalato un'immagine di grande cordialità prima di affrontarsi sul terreno di gioco.