Scelte di Allegri sotto accusa: "Modo di stare in campo con la Lazio non fa onore a nessuno"

Scelte di Allegri sotto accusa: "Modo di stare in campo con la Lazio non fa onore a nessuno"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:10Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Nel mirino finisce soprattutto la gestione di Vergara, spesso in difficoltà nel contenere le iniziative della catena di sinistra biancoceleste

L'edizione odierna de Il Mattino analizza la prestazione del Napoli nel pareggio contro la Lazio, soffermandosi sulle responsabilità di Massimiliano Allegri e su alcune discutibili scelte tattiche. Pur riconoscendo il peso delle numerose assenze, il quotidiano evidenzia come l'assetto iniziale abbia favorito gli avversari, soprattutto sulla fascia destra della formazione azzurra.

Napoli-Lazio, sotto accusa le scelte tattiche e la gestione di Vergara

"Dobbiamo essere onesti: Massimiliano Allegri è l'ultimo dei colpevoli", scrive il giornale, che però aggiunge: "La formazione, anzi il modo di stare in campo scelto ieri, non fa onore a nessuno".

Nel mirino finisce soprattutto la gestione di Vergara, spesso in difficoltà nel contenere le iniziative della catena di sinistra biancoceleste. Secondo il quotidiano, i nove infortuni rappresentano certamente un'attenuante, ma non giustificano alcune decisioni dell'allenatore. La superiorità di Tavares e Noslin ha infatti consentito alla Lazio di prendere subito il controllo delle operazioni su quella corsia, approfittando delle difficoltà difensive di Vergara e dell'adattamento di Beukema nel ruolo di terzino, esperimento giudicato decisamente poco convincente.