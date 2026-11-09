Scelte di Allegri sotto accusa: "Modo di stare in campo con la Lazio non fa onore a nessuno"
L'edizione odierna de Il Mattino analizza la prestazione del Napoli nel pareggio contro la Lazio, soffermandosi sulle responsabilità di Massimiliano Allegri e su alcune discutibili scelte tattiche. Pur riconoscendo il peso delle numerose assenze, il quotidiano evidenzia come l'assetto iniziale abbia favorito gli avversari, soprattutto sulla fascia destra della formazione azzurra.
Napoli-Lazio, sotto accusa le scelte tattiche e la gestione di Vergara
"Dobbiamo essere onesti: Massimiliano Allegri è l'ultimo dei colpevoli", scrive il giornale, che però aggiunge: "La formazione, anzi il modo di stare in campo scelto ieri, non fa onore a nessuno".
Nel mirino finisce soprattutto la gestione di Vergara, spesso in difficoltà nel contenere le iniziative della catena di sinistra biancoceleste. Secondo il quotidiano, i nove infortuni rappresentano certamente un'attenuante, ma non giustificano alcune decisioni dell'allenatore. La superiorità di Tavares e Noslin ha infatti consentito alla Lazio di prendere subito il controllo delle operazioni su quella corsia, approfittando delle difficoltà difensive di Vergara e dell'adattamento di Beukema nel ruolo di terzino, esperimento giudicato decisamente poco convincente.
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