"Acerbi ancora rabbioso dopo la sentenza": il difensore parlerà per chiarire alcune cose

© foto di www.imagephotoagency.it

Non era totalmente felice, Acerbi. Era pieno di rabbia e la rabbia non è scemata. Così la Gazzetta dello Sport racconta la reazione del difensore dopo la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Juan Jesus.

"Perché avrebbe voluto giocare con la Nazionale negli Stati Uniti e non ha preso bene il fatto di non poter andare. Dopo un confronto con l’Inter, ieri, poi si è deciso di evitare per il momento dichiarazioni ufficiali. Ma non durerà molto: nelle prossime ore Acerbi parlerà e puntualizzerà alcuni aspetti che non gli sono piaciuti nell’ultima settimana".