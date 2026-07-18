ADL torna accanto al Napoli: con Allegri dimenticherà il biennio in disparte con Conte

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il Napoli del Centenario riparte con un Aurelio De Laurentiis molto più presente nella quotidianità della squadra. Il quotidiano evidenzia come il presidente abbia scelto di affiancare da vicino Massimiliano Allegri e il gruppo azzurro, a differenza di quanto accaduto nel biennio con Antonio Conte, quando aveva mantenuto un profilo più defilato.

De Laurentiis-Allegri, ora si lavora d'equipe

Per la Repubblica, la concretezza di De Laurentiis è stata una delle chiavi dei successi del club, culminati con i due scudetti conquistati sotto la sua gestione. Il quotidiano sottolinea inoltre che a settembre il patron riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli, "a dispetto del suo sberleffo poco partenopeo alla scaramanzia". La nuova parola d'ordine, si legge, sarà "condivisione", con presidente, allenatore e squadra chiamati a lavorare fianco a fianco. Resta però un nodo da sciogliere: il mercato è ancora bloccato e, prima di acquistare nuovi rinforzi, il Napoli dovrà necessariamente completare diverse cessioni.