Venerdì 17 e l'addio al ciuccio, Repubblica: "Al Napoli non va più di moda la scaramanzia"

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Il quotidiano ironizza sull'avvio della stagione del Centenario dopo il ko di Buongiorno e tira in ballo la scaramanzia.

L'infortunio di Alessandro Buongiorno ha inevitabilmente segnato il primo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. Ma, oltre all'aspetto sportivo, la Repubblica si sofferma anche su un curioso dettaglio legato alla scaramanzia, ironizzando sull'avvio della stagione del Centenario dopo il problema fisico accusato dal difensore.

"Servirebbe un esorcista": l'ironia del quotidiano

Secondo la Repubblica, "di questo passo servirà anche un esorcista". Il quotidiano sottolinea come il decollo della stagione sia stato fissato proprio di venerdì 17, aggiungendo che "per Peppino De Filippo sarebbe stato uno scandalo e da tifoso avrebbe avuto molto da ridire pure un principe della scaramanzia come Totò". Infine, viene ricordata anche la scelta del club di dire addio al tradizionale ciuccio come simbolo sulle maglie, sostituito dal "Corsiero del Sole", osservando come "non vanno evidentemente più di moda detti e scaramanzia".