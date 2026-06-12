ADL negli Stati Uniti: il 21 giugno allo stadio per osservare due azzurri?

ADL negli Stati Uniti: il 21 giugno allo stadio per osservare due azzurri?TuttoNapoli.net
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Oggi alle 14:40Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
De Laurentiis guarderà due calciatori del Napoli ai Mondiali? Il presidente è negli Stati Uniti e potrebbe andare allo stadio.

Il progetto del Napoli per la prossima stagione passa anche dalle scelte sui big della rosa. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis ha fissato due obiettivi chiari: abbassare l'età media della squadra e ridurre il monte ingaggi. 

De Laurentiis ai Mondiali: forse vedrà De Bruyne e Lukaku

In quest'ottica assumono particolare importanza le posizioni di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. Il patron azzurro, attualmente a Los Angeles, potrebbe assistere il 21 giugno a Belgio-Iran al SoFi Stadium di Inglewood, osservando da vicino i due nazionali belgi.