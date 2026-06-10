Allegri col 3-4-3? Spunta la prima formazione Napoli con una novità in difesa

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Allegri non è stato ancora ufficializzato ma già si parla di moduli. Oltre al 4-3-3, il tecnico del Napoli potrebbe optare anche per il 3-4-3 che usava Conte

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli guidato da Massimiliano Allegri potrebbe essere schierato con un 3-4-3 come sistema di riferimento per la prossima stagione. Un’ipotesi che delinea una squadra costruita su equilibrio difensivo e qualità negli inserimenti, con diverse soluzioni ancora in fase di valutazione da parte dello staff tecnico.

Formazione Napoli, l'ipotesi con il 3-4-3 di Allegri

Tra i pali ci sarebbe Alex Meret, con una linea difensiva composta da Amir Rrahmani al centro e Alessandro Buongiorno sul lato sinistro, mentre sulla destra si giocano una maglia Rafa Marín o Mario Gila. In mezzo al campo spazio a Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Scott McTominay e Leonardo Spinazzola, con compiti di ampiezza e copertura sulle corsie esterne. In avanti, il tridente offensivo vedrebbe David Neres e un altro elemento creativo alle spalle di Rasmus Højlund, individuato come riferimento centrale dell’attacco.

Le idee di Allegri per il futuro del Napoli

L’idea tattica proposta disegna un Napoli dinamico, con esterni chiamati a garantire spinta e profondità e una mediana fisica e tecnica al tempo stesso. Si tratta comunque di una soluzione ancora ipotetica, che dovrà essere verificata sul campo durante la preparazione estiva e adattata alle caratteristiche dei nuovi innesti e alle valutazioni definitive del tecnico.