Allegri in bilico? ADL avrebbe già deciso già prima di Napoli-Lazio

Napoli, Allegri ha la fiducia di De Laurentiis: carta bianca, niente esonero e nessuna dimissione. Ogni valutazione è rinviata a domenica

Massimiliano Allegri, tecnico del Napoli, continua a godere della totale fiducia del presidente Aurelio De Laurentiis, che gli ha dato carta bianca sulla gestione della squadra anche dopo la sconfitta degli azzurri in Champions League. Un sostegno che arriva in un momento di grande tensione, con la panchina al centro del dibattito e un ambiente che attende segnali dal campo.

Nessuna decisione drastica all’orizzonte

Come riferisce Il Mattino, “negli ambienti vicini al presidente De Laurentiis sono sicuri che il patron non pensi a decisioni drastiche come il licenziamento”. Il numero uno del club, dunque, non starebbe valutando strappi, e la linea della società resta quella della continuità. Un messaggio chiaro, che prova a spegnere le voci su un possibile cambio in panchina nonostante i risultati deludenti delle ultime settimane.

Dimissioni escluse, tutto rinviato a domenica

Non c’è nemmeno da aspettarsi che sia il tecnico a farsi da parte: Allegri “ritiene le dimissioni un gesto di resa incondizionata e lo ha ribadito”. Il suo atteggiamento resta quindi quello di chi vuole combattere fino in fondo, senza lasciare la nave nel momento più difficile. Secondo il quotidiano, ogni discorso di questo tipo è rimandato a domenica, dopo la sfida degli azzurri con la Lazio. Sarà la partita contro i biancocelesti, dunque, a fare da spartiacque: un risultato positivo potrebbe rilanciare la squadra e blindare l’allenatore, mentre un nuovo passo falso riaprirebbe inevitabilmente ogni scenario.