Retroscena ritiro: non è stato ADL a ordinarlo, la ricostruzione

Napoli, ritiro anticipato da Allegri fino a domenica dopo Oporto. De Laurentiis condivide la scelta e dà carta bianca al tecnico in vista della Lazio

Da oggi fino a domenica i giocatori del Napoli resteranno lontani dalle rispettive famiglie, in linea con la decisione di Massimiliano Allegri, che ha anticipato di un giorno il ritiro in vista della Lazio dopo la dura sconfitta rimediata a Oporto. Una scelta forte, pensata per isolare il gruppo e ritrovare compattezza in un momento delicatissimo della stagione, e che riguarda tutta la rosa, compresi i calciatori infortunati.

De Laurentiis condivide la linea

Come riferisce Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha affrontato la questione ieri mattina con una lunga telefonata al direttore sportivo Giovanni Manna. Al termine del confronto il numero uno del club ha condiviso pienamente la scelta dell’allenatore di mandare la squadra in ritiro. Tra oggi e domani il presidente sentirà ancora Allegri, ma la posizione è chiara: “Tra oggi e domani il presidente sentirà ancora Allegri, ma con lui ha condiviso pienamente la decisione di mandare la squadra in clausura per le prossime 48 ore”.

Carta bianca al tecnico

Al tecnico è stata data piena libertà di manovra. De Laurentiis, infatti, ha lasciato a Allegri e al suo staff ogni valutazione sulla gestione di queste ore: “Fate voi, fate quello che ritenete giusto”, avrebbe detto ieri il presidente. Un segnale di fiducia, ma anche di responsabilità: il ritiro è una scommessa che lega ancora di più il destino immediato della squadra alle scelte dell’allenatore, chiamato a trasformare l’isolamento in una risposta concreta sul campo contro la Lazio, per uscire dalla crisi e riportare serenità nell’ambiente.