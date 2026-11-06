Formazione Napoli, forse un solo rientro con la Lazio: le ultime

Napoli, Allegri spera in Olivera per la Lazio. Emergenza infortuni: al massimo sedici giocatori di movimento, Marianucci squalificato

Allegri potrebbe riavere Olivera per la sfida di domenica contro la Lazio. Il mancino uruguaiano ci proverà, mentre per Di Lorenzo l’idea è che il rientro avvenga dopo la sosta. Il club non ha ancora diffuso il bollettino degli infortuni rimediati nella gara con la Juventus, e il quadro resta quindi in evoluzione in vista della squadra di Gattuso. Le ultime sul Cds oggi in edicola.

Emergenza ancora notevolissima

Nonostante il possibile recupero, la situazione dell’organico resta molto pesante. A Porto, come si legge nella ricostruzione sul momento della rosa, i giocatori di movimento a disposizione di Allegri erano quindici, oltre ai portieri e ai ragazzi della Primavera. Un numero ridotto all’osso, che ha costretto il tecnico a fare di necessità virtù e a ricorrere ai giovani per completare la lista dei convocati.

Contro la Lazio al massimo sedici uomini di movimento

Per la sfida di domenica il Napoli potrebbe arrivare ad avere al massimo sedici giocatori di movimento, con il rientro eventuale di Olivera a dare una piccola boccata d’ossigeno. Pesa però la squalifica di Marianucci, che toglie un’altra pedina alla difesa e complica ulteriormente le scelte dell’allenatore. Il recupero di Di Lorenzo, previsto solo dopo la pausa per le nazionali, non arriverà in tempo per il match del Maradona. Allegri dovrà dunque affidarsi a un gruppo contato, sperando di non subire altre perdite nelle prossime ore e di poter contare su tutti gli elementi disponibili per affrontare una gara delicatissima contro una Lazio capolista.