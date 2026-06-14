Allegri ancora bloccato dal Milan: spunta un indizio dal ritiro di Dimaro
Il Napoli è ormai pronto per iniziare il ritiro estivo di Dimaro, con organizzazione, squadra e tifosi già in attesa dell’inizio della nuova stagione. L’unico tassello ancora mancante resta però l’allenatore: Massimiliano Allegri è destinato alla panchina azzurra, ma l’annuncio ufficiale di Aurelio De Laurentiis è ancora in stand-by per la mancata risoluzione del contratto che lega il tecnico al Milan dopo l’esonero.
L’indizio dal Trentino e l’attesa per lo sblocco
A confermare il momento di stallo arriva anche un particolare evidenziato da Il Mattino: gli uomini dello staff di Allegri non hanno ancora programmato sopralluoghi a Carciato con Trentino Marketing, passaggio che tradizionalmente precede il ritiro del Napoli. Una situazione "insolita", considerando che anche gli staff degli allenatori precedenti hanno sempre effettuato una verifica preliminare della struttura. Nessun dubbio però sull’approdo del tecnico toscano in azzurro: resta soltanto da attendere che si definiscano gli ultimi aspetti burocratici con il Milan per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura.
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