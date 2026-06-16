Allegri già lavora per il Napoli: ha già dato un incarico al suo staff

Allegri già lavora per il Napoli: ha già dato un incarico al suo staff
Oggi alle 15:50Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
In attesa dell'ufficialità, Massimiliano Allegri è già al lavoro per il Napoli e ha incaricato il suo staff per un sopralluogo a Dimaro e Castel di Sangro.

In attesa dell'annuncio ufficiale, Massimiliano Allegri è già al lavoro per costruire il nuovo Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico livornese starebbe operando in stretta collaborazione con il direttore sportivo Giovanni Manna per programmare la prossima stagione.

Lo staff di Allegri è pronto al sopralluogo nei ritiri del Napoli

L'ex Juventus avrebbe già incaricato alcuni membri del suo staff di effettuare sopralluoghi a Dimaro Folgarida e Castel di Sangro, sedi dei ritiri estivi azzurri. Il nuovo corso del Napoli prende forma anche fuori dal campo, con Allegri pronto a circondarsi di uomini di fiducia per avviare il suo progetto in azzurro.