Allegri-Lobotka, ci sarà una telefonata: al contrario di Conte vuole conquistare il gruppo col dialogo

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Allegri punta su Lobotka: sarà lui il primo giocatore chiamato.

Il futuro di Stanislav Lobotka sembra sempre più orientato verso la permanenza a Napoli. Nonostante l'interesse manifestato da diversi club e alcune voci di mercato emerse nelle ultime settimane, il centrocampista slovacco dovrebbe restare al centro del progetto azzurro anche nella prossima stagione. Una notizia particolarmente gradita a Massimiliano Allegri, che considera il regista uno degli elementi chiave della squadra e intende costruire attorno a lui parte del nuovo assetto tattico del Napoli.

Vuole essere certo che resti contento: la prima chiamata di Max sarà per Lobotka

Secondo quanto riferisce Il Mattino, Allegri avrebbe già individuato in Lobotka uno dei primi interlocutori del suo nuovo corso. Dopo l'ufficializzazione del suo approdo sulla panchina azzurra, il tecnico toscano dovrebbe telefonare personalmente al centrocampista slovacco per confrontarsi direttamente con lui e rassicurarlo sul suo ruolo nel progetto. L'obiettivo è chiaro: "vuole essere certo che resti contento" e che la sua permanenza sia accompagnata da piena convinzione e serenità. Un approccio che evidenzia anche una differenza di metodo rispetto ad Antonio Conte. Se il tecnico salentino era noto per il suo stile più diretto e pressante, Allegri punta a conquistare il gruppo attraverso il dialogo e la gestione dei rapporti personali, con l'intenzione di valorizzare al massimo la squadra reduce da uno Scudetto e da un secondo posto in campionato.