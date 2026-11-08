La furia di ADL, il blackout comunicativo: tutto per un link Youtube?

La Repubblica ricostruisce cosa è accaduto ieri nella sala stampa di Castel Volturno, con i giornalisti già presenti e l’allenatore pronto a parlare

De Laurentiis ha annullato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Napoli-Lazio, ma lo ha fatto a pochi minuti dall’inizio, con tutti i giornalisti già presenti in sala e l’allenatore pronto a parlare. Oggi La Repubblica racconta quanto accaduto ieri nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno e parla di “blackout comunicativo”.

Il “link” con l’annuncio della diretta su YouTube: il presidente già infastidito da un dispaccio d’agenzia

Scrive il quotidiano: “Sarebbe stato il ‘link’ con l’annuncio dell’imminente diretta dell’evento su YouTube a mandare su tutte le furie il numero azzurro, già infastidito per un dispaccio di agenzia che aveva citato fonti vicine al club”.

I collaboratori costretti a scusarsi con i presenti: “L’allenatore era pronto a parlare serenamente”

Incurante del fatto che i giornalisti fossero già in sala, la decisione del presidente ha costretto i suoi collaboratori a scusarsi con i presenti. In ogni caso, assicura La Repubblica, “l’allenatore era pronto a parlare serenamente e di questo non ha colpa”.