La furia di ADL, il blackout comunicativo: tutto per un link Youtube?
De Laurentiis ha annullato la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Napoli-Lazio, ma lo ha fatto a pochi minuti dall’inizio, con tutti i giornalisti già presenti in sala e l’allenatore pronto a parlare. Oggi La Repubblica racconta quanto accaduto ieri nella sala stampa del centro sportivo di Castel Volturno e parla di “blackout comunicativo”.
Il “link” con l’annuncio della diretta su YouTube: il presidente già infastidito da un dispaccio d’agenzia
Scrive il quotidiano: “Sarebbe stato il ‘link’ con l’annuncio dell’imminente diretta dell’evento su YouTube a mandare su tutte le furie il numero azzurro, già infastidito per un dispaccio di agenzia che aveva citato fonti vicine al club”.
I collaboratori costretti a scusarsi con i presenti: “L’allenatore era pronto a parlare serenamente”
Incurante del fatto che i giornalisti fossero già in sala, la decisione del presidente ha costretto i suoi collaboratori a scusarsi con i presenti. In ogni caso, assicura La Repubblica, “l’allenatore era pronto a parlare serenamente e di questo non ha colpa”.
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