Porto-Napoli, spunta il retroscena: riunione tecnica annullata per il un doppio ritardo
Emerge soltanto adesso un retroscena che risale a Porto-Napoli. Secondo l’edizione odierna di Repubblica, nel pre-partita di Champions League in Portogallo gli azzurri sarebbero stati costretti ad annullare la riunione tecnica a causa del ritardo di due calciatori, di cui il quotidiano non rivela i nomi. Un episodio che aiuta a comprendere il clima in cui è finito lo spogliatoio del Napoli.
“Riunione tecnica annullata per l’arrivo in ritardo di due giocatori”: la ricostruzione del quotidiano
Scrive Repubblica: “Peggio era successo martedì in Portogallo: riunione tecnica annullata per l’arrivo in ritardo di due giocatori”. L’episodio, spiega il quotidiano, si aggiunge ad altri segnali di nervosismo emersi nei giorni precedenti la sfida con il Porto, in una squadra che non sta trovando continuità.
Nessun provvedimento di Allegri verso i due calciatori
Repubblica fa sapere inoltre che i due calciatori sono rimasti impuniti: l’allenatore Massimiliano Allegri non avrebbe preso provvedimenti nei loro confronti, nonostante il ritardo abbia fatto saltare la riunione tecnica prima di una gara di Champions League.
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