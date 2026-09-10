Allegri promosso dai quotidiani: "L'ha preparata bene e l'aveva cambiata"
Massimiliano Allegri promosso ieri dai quotidiani nonostante la sconfitta del Napoli in Champions contro l'Arsenal.
Voto 6 per il Corriere dello Sport
"Centouno panchine in Champions. La prepara bene, ma la qualità dell’Arsenal alla lunga ha la meglio in tutti i settori del campo. E arriva la terza sconfitta consecutiva".
Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport
"La gioconda di Max resta l'1-0 della Juve con il Chelsea quando il blocco basso dei bianconeri impedì qualsiasi iniziativa agli inglesi. Anche ieri, però, Allegri l'ha studiata bene e l'ha cambiata in corsa. Un'altra sconfitta, vero, ma bisogna valutare contro chi si perde, in che modo e in quali condizioni di emergenza".
Voto 6 per Tuttonapoli
"Sceglie, anche per le assenze, la soluzione del doppio play gli garantisce più ordine. Purtroppo non ha molte soluzioni dalla panchina quando le energie vengono meno".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro