De Bruyne è luce al Maradona, voti alti: "Brilla, crea e si sacrifica dietro"

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Voto 7 per la prova di Kevin De Bruyne al Maradona per La Gazzetta dello Sport: "Sarà la musichetta della Champions o l'avversario nobile che gli ricorda le battaglie in Premier. Sarà il piano tattico che gli consente di seguire istinto e letture. Comunque resta il fatto che KDB ha giocato una bella partita: per un tempo ottima e poi comunque viva fino a quel cross finale che nessuno ha capito. E li ha ripensato a come avrebbe attaccato la porta Haaland nella stessa situazione. Alcuni allunghi di quaranta metri con la palla al piede hanno messo in luce pure una condizione atletica finalmente in crescita. La qualità è sempre altissima, trova alcuni corridoi stretti, ma i compagni non sono dello stesso livello".

Più prudente il Corriere dello Sport, voto 6 per il belga: "Un destro da fuori, qualche errore di troppo nei passaggi, ma si sacrifica anche in fase difensiva".

Voto 6 per Tuttonapoli: "Suo il primo tiro del Napoli con un destro velenoso dal limite. Prova a dare qualità quando il Napoli riesca ad uscire dal guscio. Nel finale si aspettava un movimento differente da Lucca".