"Le sue parole sono il preludio ad un addio anticipato": la previsione su De Bruyne
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Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le dichiarazioni del centrocampista belga potrebbero rappresentare il preludio ad una separazione anticipata dal club partenopeo, sebbene l'ex Manchester City non abbia manifestato esplicitamente la volontà di andare via.
De Bruyne, futuro sempre più lontano da Napoli
La rosea interpreta le parole del classe 1991 come un segnale significativo in chiave mercato, alimentando gli interrogativi sulla sua permanenza all'ombra del Vesuvio: "Kevin è concentrato sul presente. Ma il futuro, da ieri, sembra essere meno azzurro".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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