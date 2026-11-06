Allegri-squadra, rapporto compromesso: tensioni in spogliatoio, la mossa di ADL
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Clima tesissimo nello spogliatoio del Napoli dopo il Porto: rapporto compromesso tra Allegri e alcuni calciatori, De Laurentiis ordina il ritiro.
Non soltanto i risultati negativi e le difficoltà sul campo. In casa Napoli preoccupa sempre di più anche la situazione interna allo spogliatoio, dove il rapporto tra Massimiliano Allegri e una parte dei calciatori sarebbe profondamente cambiato rispetto all'inizio della stagione. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera.
Tensioni nello spogliatoio
La pesante sconfitta contro il Porto avrebbe fatto emergere ulteriori tensioni all'interno del gruppo, mettendo in evidenza una mancanza di unità che rischia di complicare ulteriormente il momento degli azzurri. Una situazione delicata, tanto da spingere Aurelio De Laurentiis a disporre il ritiro della squadra nel tentativo di ritrovare compattezza e concentrazione.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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